ЗМІ: голова Єврокомісії запропонував створити армію ЄС

За словами голови цього органу, Жан-Клода Юнкера, Європа тоді зможе переконливо реагувати на загрозу світу.

В інтерв'ю газеті Welt am Sonntag чиновник зазначив, що така армія дасть зрозуміти Росії, що в Брюсселі серйозно ставимося до відстоювання цінностей Європейського Союзу, пише Эхо Москвы. Крім того, це покаже всьому світу, що між країнами ЄС ніколи не буде війни, впевнений Юнкер.

Читайте такожЄврокомісія має намір негайно відновити тристоронні переговори з енергетичних питань - ЮнкерПри цьому не йдеться про конкуренцію з НАТО, зазначив він. На його думку, створення армії означає, що Європа могла б брати більше відповідальності за те, що відбувається в світі. Крім того, завдяки інтенсивній співпраці в розробці та придбанні сучасних систем озброєння, Європа могла б заощадити певні кошти.