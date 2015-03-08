У Мексиці знайшли мумії зниклих 55 років тому альпіністів

Про це пише Лента.ру з посиланням на The Independent.

Тіла були знайдені на висоті 5,3 тисячі метрів (висота вулкана - 5,6 тисячі метрів). Всього в 1959 році на Орисабу вирішили піднятися сім осіб, проте після сходження лавини троє з семи альпіністів зникли, четверо вижили. Таким чином, не виключено, що буде знайдено тіло ще одного альпініста. Зараз, відзначає видання, пошуковим роботам заважає погана погода - в горах стоїть туман.

Читайте такожТисячолітню статую Будди просвітили рентгеном і знайшли всередині мумію (фото)Незабаром буде проведена експертиза шкіри, м'язової тканини і збережених шматочків одягу альпіністів. Крім того, фахівці проведуть аналіз ДНК.

Нагадаємо, в 1991 році в Тірольських Альпах було знайдено вмерзле в лід, імовірно, більше п'яти тисяч років тому тіло людини, яке напрочуд добре збереглося