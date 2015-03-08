Справа Нємцова: двох підозрюваних доставлять в московський суд, ще один, можливо, підірвався на гранаті
У Басманному суді Москви сьогодні будуть розглянуті клопотання про арешт підозрюваних у справі про вбивство Бориса Нємцова - Заура Дадаєва і Анзора Губашева.
Як повідомляє РИА Новости, біля будівлі суду посилені заходи безпеки.
Нагадаємо, в ніч на суботу був затриманий Заур Дадаєв, який є заступником командира батальйону полку "Північ" МВС Чеченської Республіки, і Анзор Губашев, який працював в одному з приватних охоронних підприємств у Москві.
Пізніше з'явилася інформація про затримання ще двох передбачуваних співучасників вбивства. Як повідомив секретар Ради безпеки Інгушетії Альберт Барахоєв, одним із затриманих в рамках даної кримінальної справи є молодший брат Губашева.
Читайте такожЗатримані за підозрою у вбивстві Нємцова виявилися троюрідними братамиБіля суду припарковано майже десяток поліцейських автобусів і автозаків, співробітники правоохоронних органів патрулюють територію навколо будівлі. Також вони приготували металеві огорожі, але територія поки не оточена.
Як повідомило сьогодні вранці агентство Інтерфакс з посиланням на джерело в правоохоронних органах Чечні, чоловік, який підірвав себе на гранаті в Грозному в суботу ввечері, також був підозрюваним у вбивстві політика Бориса Нємцова.
Увечері в суботу в одній із квартир багатоповерхівки по вулиці Льва Яшина в Грозному був блокований чоловік, підозрюваний у вбивстві.
Повідомлялося, що він кинув у поліцейських гранату, був поранений осколком своєї ж гранати і помер від отриманого поранення на місці. Офіційного підтвердження інформації немає.