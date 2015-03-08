В Англії сьогодні почне служіння перша жінка-єпископ

Вона була обрана єпископом наприкінці минулого року після тривалих дискусій як серед церковних служителів, так і серед громадськості, в середовищі останнього це рішення назвали важливим кроком на шляху до рівності між чоловіками і жінками, повідомляє Радіо Свобода.

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Англіканська церква дозволила британським жінкам бути священиками у 1992 році, вже через два роки в країні з’явилась перша жінка-священнослужитель.