В Англії сьогодні почне служіння перша жінка-єпископ
10:25, 08 березня 2015Світ
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Свою першу проповідь у ролі жінки-єпископа в рідній єпархії у Стокпорті виголосить 8 березня перша в історії Англіканської церкви Англії жінка-єпископ Ліббі Лейн.
Reuters
Вона була обрана єпископом наприкінці минулого року після тривалих дискусій як серед церковних служителів, так і серед громадськості, в середовищі останнього це рішення назвали важливим кроком на шляху до рівності між чоловіками і жінками, повідомляє Радіо Свобода.
Читайте такожУ Великобританії вперше висвячена в сан єпископа Церкви Англії жінкаНедільна меса за участі Лейн означатиме формальний початок її служіння в єпархії.
Англіканська церква дозволила британським жінкам бути священиками у 1992 році, вже через два роки в країні з’явилась перша жінка-священнослужитель.
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