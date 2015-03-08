Дочка Нємцова впевнена, що вбивство її батька було політично мотивованим

"Я впевнена, що це вбивство було політично мотивованим", - сказала Жанна Нємцова в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, яке цитує РИА Новости.

Вона заявила, що в Росії не залишилося опозиційних політиків, додавши, що опозиція виявилася "обезголовлена".

Дочка політика також висловила сумнів, що винний у вбивстві її батька буде покараний.

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Пізніше з'явилася інформація про затримання ще двох передбачуваних співучасників вбивства. Як повідомив секретарь Ради безпеки Інгушетії Альберт Барахоєв, одним із затриманих в рамках даної кримінальної справи є молодший брат Губашева.