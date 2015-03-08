У справі про вбивство Нємцова п'ять фігурантів - СК РФ
13:17, 08 березня 2015Світ
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Слідчий комітет клопоче про арешт п'ятьох фігурантів, причетних до вбивства Бориса Нємцова.
REUTERS
Про це в Твіттер повідомив офіційний представник СК РФ Володимир Маркін.
Читайте такожДочка Нємцова впевнена, що вбивство її батька було політично мотивованим"Слідчий комітет клопоче про арешт п'ятьох фігурантів, причетних до вбивства Бориса Нємцова. Розслідування справи триває", - написав Маркін.
Раніше повідомлялося про арешт чотирьох підозрюваних у вбивстві.
Слідчий комітет клопоче про арешт п'ятьох фігурантів, причетних до вбивства Бориса Нємцова. Розслідування справи триває.
- Володимир Маркін (@VladimirMarkin) 8 Березень 2015
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