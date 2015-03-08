У справі про вбивство Нємцова п'ять фігурантів - СК РФ

13:17, 08 березня 2015
Світ
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Слідчий комітет клопоче про арешт п'ятьох фігурантів, причетних до вбивства Бориса Нємцова.

REUTERS

Про це в Твіттер повідомив офіційний представник СК РФ Володимир Маркін.

Читайте такожДочка Нємцова впевнена, що вбивство її батька було політично мотивованим"Слідчий комітет клопоче про арешт п'ятьох фігурантів, причетних до вбивства Бориса Нємцова. Розслідування справи триває", - написав Маркін.

Раніше повідомлялося про арешт чотирьох підозрюваних у вбивстві.

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