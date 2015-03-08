У Греції припустили можливість референдуму щодо євро

Про це заявив міністр фінансів Янніс Варуфакіс в інтерв'ю італійській газеті "Корр'єре делла Сера", передає Бі-бі-сі.

Читайте такожГреція зажадала відшкодування збитків від санкцій ЄС проти РосіїОднак в офіційній заяві міністерства фінансів Греції, яка вийшла відразу ж, після слів Янніса Варуфакиса, підкреслюється, що він відповідав на гіпотетичне питання і що в уряду немає планів щодо проведення референдуму з питання про перебування в єврозоні.