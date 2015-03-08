У Варшаві відкрили другу лінію метро
20:24, 08 березня 2015Світ
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У Варшаві в неділю, 8 березня, відкрили другу лінію метро.
REUTERS
"Сьогодні проїзд по новій лінії безкоштовний" - написала мер польської столиці Ханна Гронкевич-Вальц у своєму "Твіттері", запросивши жителів та гостей міста скористатись послугами метрополітену, передає "Апостроф".
Друга лінія метро, що проходить під Віслою і з'єднує лівий берег з правим. Так, у неділю введено в експлуатацію 7 нових станцій метро.
Мер Варшави підкреслила, що до вечора неділі по новій гілці вже встигли проїхати 148 тис. осіб.
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