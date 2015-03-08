У Варшаві відкрили другу лінію метро

"Сьогодні проїзд по новій лінії безкоштовний" - написала мер польської столиці Ханна Гронкевич-Вальц у своєму "Твіттері", запросивши жителів та гостей міста скористатись послугами метрополітену, передає "Апостроф".

Друга лінія метро, що проходить під Віслою і з'єднує лівий берег з правим. Так, у неділю введено в експлуатацію 7 нових станцій метро.

Мер Варшави підкреслила, що до вечора неділі по новій гілці вже встигли проїхати 148 тис. осіб.