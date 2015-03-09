Туск заявляє, що країни ЄС не готові до запровадження нових санкцій проти Росії

Європейський союз зараз неготовий до введення нових санкції проти Росії.

Про це заявив в інтерв'ю газеті New York Times голова Євроради Дональд Туск, передає Громадське.

Він відзначив, що незважаючи на зафіксовані порушення перемир’я, яких вже було більше тисячі, зараз неможливо досягти одностайності у цьому питанні.

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«Досягти консенсусу між 28 демократіями - оскільки це не тільки держави, але й демократії - дуже важко»,– зазначив Туск.

За словами голови Євроради, деякі політики готові повірити у можливу добру волю російського президента Владіміра Путіна і Росії. При цьому сам Туск налаштований скептично.

«Я боюся, що Росія хоче встановити повний контроль на Україною – військовими, економічними чи іншими засобами», – наголосив Туск.