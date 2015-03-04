США на рік продовжили санкції проти Росії

Як повідомляє прес-служба Білого дому, відповідне рішення прийняв президент США Барак Обама.

"Я продовжую режим національної надзвичайної ситуації, оголошений в указі 13660", - йдеться в заяві Обами.

Обама заявив, що існує загроза безпеці і зовнішній політиці США.

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За словами американського президента, "загрозу становлять політика і люди, які підривають демократичні процеси і інститути в Україні, загрожують миру, безпеці, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності (України) і допускають неправильне використання належних їй засобів".

Згідно з інформацією, мова йде про різні обмежувальні заходи стосовно РФ, які уряд США ввів минулого року.

Нагадаємо, США і Євросоюз спочатку наклали санкції на Росію через анексію Криму, а потім - через роль Москви в ескалації протистояння на Донбасі.