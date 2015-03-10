Могеріні: Час супердержав минув

Про це, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН щодо співпраці з Європейським союзом, заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, повідомляє РИА Новости.

Могеріні підкреслила, що загрози, з якими стикається сьогодні міжнародне співтовариство, ”ніколи не були такими складними”. ”Вони вимагають комплексної, чіткої відповіді”, - заявила вона.

Читайте такожМогеріні: метою ЄС є гарантія територіальної цілісності України

”Час, коли супердержави думали, що вони можуть розділити світ на зони впливу, давно відійшов. Ми повинні все це усвідомити. Кількість регіональних і глобальних гравців збільшилася”, - сказала Могеріні.

Вона впевнена, що поодинці протистояти викликам вже неможливо. ”Нам потрібна співпраця більше, ніж будь-коли”, - зазначила вона.

Серед сучасних криз вона виділила кризу в Лівії, конфлікт на сході України, боротьбу з лихоманкою Ебола, врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, гуманітарну ситуацію в секторі Газа, роботу над угодою щодо ядерної програми Ірану.