Штайнмаєр закликав Європу та США до єдності щодо України

Такий заклик зробив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр за кілька годин до вильоту до Вашингтона, передає Deutsche Welle.

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"Ми сильні, коли дотримуємося трансатлантичних зв'язків, коли Європа та США діють спільно, коли Берлін і Вашингтон об'єднують свої зусилля", - сказав німецький міністр.

На думку Франка-Вальтера Штайнмаєра, інтерес до подібного співробітництва має бути особливо сильний сьогодні, в нинішні "смутні часи зростаючого глобального безладу".