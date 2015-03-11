У США можуть дозволити розстрілювати злочинців при нестачі отрути для ін'єкції

Американський штат Юта може стати єдиним у країні, де злочинців будуть розстрілювати в разі нестачі речовин, що використовуються для смертельної ін'єкції. Відповідний законопроект схвалила верхня палата законодавчих зборів штату, повідомляє ТАСС.

Нижня палата законодавчих зборів Юти схвалила законопроект у лютому. Ініціатор введення нових правил - законодавець - республіканець Пол Рей - стверджує, що розстріл є більш швидким і гуманним, ніж інші, способом умертвіння засудженого. Противники вважають, що застосування вогнепальної зброї для страти є жорстоким, а Юта піддасться міжнародному засудженню, у випадку введення нових правил.

Для набуття чинності законопроект повинен бути підписаний губернатором штату - республіканцем Гері Гербертом. Поки не повідомлялося, чи має він намір зробити це. Офіційні представники Герберта відзначили на цьому тижні, що ситуація, коли отрут не вистачатиме, можлива, й розстріл міг би стати запасним варіантом.

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В останні роки США зіткнулися зі зростанням дефіциту отрут, що застосовуються для "смертельного уколу". Однією з причин цього є те, що європейські виробники даних речовин припинили їх поставки в США, оскільки виступають проти смертної кари. За відомостями офіційних представників влади Юти, в штаті запасів даних отрут на даний час немає. Розстріл заборонений в Юті в 2004 році.

В цілому смертна кара дозволена в 32 американських штатах. На жовтень 2014 року приведення у виконання смертної кари очікували в США 3035 особи. У період з 1976 року, коли смертна кара в країні знову почала застосовуватися, по грудень 2014 року в США було страчено 1394 особи. Основним методом є смертельна ін'єкція.