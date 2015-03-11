Литва святкує 25-річчя відновлення незалежності

Як передає Delfi, історичний вихід з Радянського Союзу святково відзначать і в сеймі. Після цього біля будівлі парламенту відбудеться церемонія підняття прапорів трьох Балтійських країн і розпочнеться парад.

З нагоди свята у Вільнюській ратуші організовується круглий стіл про уроки історії і виклики сьогодення, у ньому візьмуть участь політики з Балтійських країн, Північної Європи, Польщі, України і США.

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По обіді у столиці також відбудеться хода. У Каунасі урочистості традиційно розпочнуться о 12.00 у саду Військового музею ім. Вітаутаса Великого. У Клайпеді на площі Відродження городян запрошують прикрасити браслетами дружби стовпи Гедимінаса.

*** 11 березня 1990 року Верховна рада - Відновлений сейм під керівництвом Вітаутаса Ландсбергіса проголосив Акт про відновлення незалежності Литви, в якому йшлося, що відновлюється скасована у 1940 році зовнішньою силою реалізація суверенних повноважень Литовської держави.

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До 1940 року Литва була суверенною державою, а після цього моменту Литва півстоліття була інкорпорована до складу СРСР, який окупував її.

Країна одержала міжнародне визнання у 1991 році. Першою Литву визнала Ісландія, її президент в ці дні знаходиться з візитом у Вільнюсі.