"Інформаційні війська" опублікували свою відеовідповідь на ролик про російського окупанта

Проект Міністерства інформаційної політики "Інформаційні війська" зняв відеовідповідь на ролик кремлівської пропаганди "Я – русский оккупант", передає Українська правда.

У ролику прокручуються тези з оригінального ролика про начебто позитивні наслідки окупації Сибіру, Прибалтики та України і почергово даються на них коментарі, які викривають весь негатив і зло таких дій.

Читайте такожПонад 60% кримчан хочуть назад до України - опитування газети окупантів

"Я окупував Україну. Тому що без Києва я – ніхто. Українці надто вільні я просто був зобов'язаний покарати їх. Мільйони хохлів я заморив голодом і відібрав у них майно. А особливо гордих повісив або розстріляв. Я знищував їх мову і намагався зломити волю. Але у мене так нічого і не вийшло. І тоді я вирішив піти відкритою війною на Україну. Мені начхати на російськомовний Донбас. Я його майже знищив. Моя ціль навіть не Київ. Я хочу в'їхати на танку в Європу. Адже вони там надто добре живуть і їх треба покарати", – каже голос "російського окупанта" за кадром.

Також у ролику згадуються неодноразові поразки та осоромлення російських військ та агресивної зовнішньої політики.