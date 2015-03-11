У МЗС РФ заявляють, що розміщення сил НАТО біля кордонів Росії "матиме наслідки"

Розміщення сил НАТО поблизу кордонів з Росією на ротаційній основі буде мати "певні наслідки" для військово-політичного виміру безпеки в Європі, заявив директор департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Михайло Ульянов на прес-конференції, передає російське агентство РИА Новости.

Він повідомив, що, згідно з його розумінням, "натовські країни спеціально для того, щоб уникнути звинувачень в порушенні відповідних зобов'язань, пішли за принципом проведення розміщення сил на основі ротації, тобто це не постійне розміщення, а взаємозамінні підрозділи".

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Він зазначив, що для Москви немає різниці, чи знаходяться ці сили на постійній або ротаційній основі.

"Ми будемо відслідковувати і далі. Поки певні висновки ми не зробили щодо можливого порушення, але при необхідності зробимо. Це, звичайно, буде мати певні наслідки для військово-політичного виміру безпеки в Європі", - сказав Ульянов.