МЗС Росії спростувало зізнання Путіна в анексії Криму

Таким чином, російське зовнішньополітичне відомство фактично спростовує слова президента РФ Володимира Путіна про те, що він особисто дав команду підготувати і провести спецоперацію по анексії півострова, передає ТСН

"Ні у Будапештському меморандумі, ні у якомусь іншому документі Росія не брала на себе зобов'язань примушувати частину України залишатися в її складі проти волі місцевого населення. Втрата Україною територіальної цілісності стала результатом складних внутрішніх процесів, до яких Росія і її зобов'язання по Будапештському меморандуму відношення не мають", - йдеться в відповіді офіційного представника МЗС Росії Олександра Лукашевича на запитання ЗМІ щодо ситуації навколо Будапештського меморандуму.

На думку МЗС РФ, Росія повністю виконує свої зобов'язання по Будапештському договору, в якому влада цієї країни зобов'язалися утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України.

"І це положення повністю дотримано. Ні напередодні, ні в ході прийняття населенням Криму і Севастополя рішень про статус півострова жодного пострілу на його території не прозвучало. Переважна більшість населення Криму і Севастополя шляхом вільного волевиявлення реалізувало право на самовизначення, і Крим повернувся в Росію", - говорить Лукашевич.

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Також у російському МЗС заперечують, що РФ втручається в конфлікт на Донбасі.

"Автори цих домислів досі не представили жодного переконливого доказу", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Нагадаємо, прем'єр України Арсеній Яценюк доручив відправити до Гааги скандальний фільм про анексію Криму.