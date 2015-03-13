Кількість жертв пожежі в ТЦ Казані зросла до 14 осіб

Тіло чотирнадцятого загиблого знайдено рятувальниками на місці пожежі в ТЦ Казані, передають РИА Новости. "З-під завалів витягнуто тіло 14-го загиблого", - прес-служби ГУ МНС.

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Раніше повідомлялося, що були знайдені тіла 13 людей, у тому числі підполковника МНС РФ.

Пожежа в торговому центрі виникла в середу вдень. Площа пожежі склала 4 тис. кв. м. З будівлі були евакуйовані понад 650 осіб. В результаті пожежі постраждало 55 осіб. Слідче управління МВС по Казані порушило справу за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть двох і більше осіб.