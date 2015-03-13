Скорсезе зніме біографічний фільм про Майка Тайсона

Про те, що фільм зніме саме режисер Скорсезе, розповів виконавець головної ролі в картині Джеймі Фокс під час інтерв'ю для радіостанції Power 105, передає Lenta.ru.

За словами Фокса, проект отримав фінансування студії після того, як він сам разом із Тайсоном представив його на зустрічі з керівництвом Paramount.

Як розповів Фокс, Скорсезе від самого запуску проекту був пріоритетним вибором студії на роль режисера. Раніше не було відомо, чи зможе лауреат Скорсезе поєднати зйомки біографічного фільму про Тайсона із насиченим знімальним графіком. На даний момент режисер зайнятий на зйомках драми за романом Сюсаку Ендо «Мовчання».

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Дата початку зйомок невідома, проект перебуває на стадії попередньої роботи над сценарієм.

Майк Тайсон народився у 1966-му, від 1987 по 1990 рік був абсолютним чемпіоном світу з боксу у важкій вазі. У 1996 році після тюремного терміну за згвалтування переможниці конкурсу краси «Темношкіра Міс Род-Айленд» йому вдалося на рік повернути собі чемпіонський титул за версією WBC і WBA.

Тайсон відомий своєю скандальною поведінкою як на рингу, де під час бою у 1997 році він відкусив шматок вуха Евандера Холіфілда, так і поза ним. Заробивши за свою кар'єру більше 300 мільйонів доларів, у 2003 році боксер був змушений оголосити себе банкрутом. У 2013 році він опублікував автобіографію «Абсолютна правда», яка потрапила у список бестселерів The New York Times.

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Джеймі Фокс - лауреат премій «Оскар» і «Золотий глобус» за роль співака Рея Чарльза у фільмі «Рей». Він також знімався у фільмах «Джанго звільнений», «Алі», «Спільник» і «Морпіхи». Випустив чотири сольні альбоми стилі R&B, Фокс крім того двічі удостоювався премії «Греммі».

Раніше УНІАН повідомляв, що Майк Тайсон зізнався у вживанні кокаїну перед важливими боями.