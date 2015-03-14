ЮНІСЕФ: "Пем" може стати одним з найгірших ураганів в історії Тихоокеанського регіону

Виконавчий директор регіонального відділення Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Новій Зеландії Вів'єн Майдаборн заявила, що тропічний циклон "Пем" може стати одним з найбільш руйнівних за всю історію Тихоокеанського регіону, передає РИА Новости.

"Поки занадто рано говорити, напевно, однак попередні звіти свідчать про те, що це лихо потенційно може стати одним з найгірших в історії Тихоокеанського регіону", - сказала Майдаборн, слова якого наводяться на сайті організації.

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Потужний тропічний циклон "Пем" обрушився в суботу вранці на невелику тихоокеанську державу Вануату. Офіційної інформації про можливі жертви або руйнування поки не надходило. Однак, як йдеться в повідомленні Управління по координації гуманітарних питань (УКГП) ООН, в результаті стихійного лиха тільки в одній з провінцій країни могли загинути більше 40 осіб.

Частина будинків жителів Порт-Віла - столиці Вануату, в якій проживає приблизно одна шоста від загального населення країни, - виявилися затопленими і зруйнованими. У багатьох районах країни люди також відчувають серйозні проблеми з енергопостачанням.