Путін заявив, що зробив з Криму фортецю

Про це сказав президент РФ у документальному фільмі "Крим. Шлях на Батьківщину", пише Газета.Ru.

Путін зізнався, що у Криму розгорнуто берегові ракетні комплекси із протикорабельною ракетою Яхонт/Онікс "Бастіон".

При цьому комплекси видно з моря і це зроблено з певним умислом.

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"Бастіон" - це оборонний комплекс, який захищає берег, захищає територію. Він ні на кого не нападає, але це ефективна, сучасна, високоточна зброя. Поки-що такої зброї ні в кого немає. Це, мабуть, найефективніший береговий комплекс у світі на сьогодні. Так, і в якийсь момент ми для того, щоб було зрозуміло, що Крим надійно захищений, перекинули туди ці берегові комплекси "Бастіон", - зізнався Путін.

Путін додав, що було прийнято рішення розгорнути ці комплекси так, щоб їх було видно з супутників.