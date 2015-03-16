Президент Таджикистану призначив сина головою антикорупційного агентства
16:57, 16 березня 2015Світ
421 0
Президент Таджикистану Емомалі Рахмон призначив свого старшого сина Рустама Емомалі головою Державного агентства з фінансового контролю і боротьби з корупцією країни.
Эмомали Рахмон / rus.azattyq.org
27-річний Емомалі був призначений на посаду 16 березня. До цього він з кінця 2013 року керував Митною службою Таджикистану, передає Радіо Свобода.
Читайте такожУ Таджикистані курс нацвалюти до рубля менш ніж за добу зріс на третину
Попередник Емомалі на посаді голови антикорупційного агентства Абдуфаттох Гоіб став новим керівником Митної служби.
Корупція є головною проблемою у Таджикистані й інших колишніх радянських республіках.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter