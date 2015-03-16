Президент Таджикистану призначив сина головою антикорупційного агентства

27-річний Емомалі був призначений на посаду 16 березня. До цього він з кінця 2013 року керував Митною службою Таджикистану, передає Радіо Свобода.

Читайте такожУ Таджикистані курс нацвалюти до рубля менш ніж за добу зріс на третину

Попередник Емомалі на посаді голови антикорупційного агентства Абдуфаттох Гоіб став новим керівником Митної служби.

Корупція є головною проблемою у Таджикистані й інших колишніх радянських республіках.