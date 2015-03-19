РФ відмовилася брати участь у неформальній зустрічі Радбезу ООН щодо Криму

Про це повідомили в прес-службі постійного представництва Росії при ООН, пише ТАСС.

«Виходимо з того, що цей захід є контрпродуктивним і провокаційним. Він не належить до сфери відання Ради Безпеки ООН. Російська делегація не візьме в ньому участі, як і, наскільки нам відомо, делегації деяких інших країн», - йдеться в повідомленні прес-служби постійного представництва Росії при ООН.

Читайте такожРадбез ООН запросив Джемілєва обговорити ситуацію в окупованому Криму

Раніше 18 березня стало відомо, що 19 березня за ініціативою Литви країни-члени Радбезу ООН проведуть неформальну зустріч з Криму. На неї запрошено депутата Верховної Ради України Мустафу Джемілєва.

Зустріч запланована на 21:00 за київським часом. Вона буде проходити у закритому режимі.