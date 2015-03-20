В Ємені внаслідок терактів загинули не менше 55 людей

Про це повідомили лікарі і свідки теракту, повідомляє ТСН з посиланням на Daily Star.

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Терористи-смертники підірвали три бомби в мечетях єменській столиці Сані. Перший вибух стався в мечеті Бадр в східній частині міста. Там же пролунав і другий вибух. Третій смертник підірвав себе в мечеті Аль-Хашуш.

Як повідомляв УНІАН, в результаті недавнього теракту в Тунісі загинули щонайменше 20 туристів. Відповідальність за напад взяли на себе бойовики "Ісламської держави".