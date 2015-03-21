Бжезінський вказує на небезпеку російських ядерних погроз Заходу



Про це він сказав під час роботи Брюссельського форуму, коментуючи інформацію про розміщення ядерної зброї в Криму, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

На думку Бжезінського, "немає нічого, що може запобігти тому, щоб росіяни розмістили ядерну зброю в Криму, якщо вони цього хочуть, також немає і законодавчої заборони".

"Тому я думаю, що вони це зроблять. Але більше того - чи вони в Криму чи ні, адже це не вирішує нічого з військової точки зору. Що мене турбує більше, так це той факт, що за останні декілька тижнів Путін та його режим цілеспрямовано вказували на ядерну загрозу, пряму чи не пряму, Заходу. Цього не було десятиріччями, і це небезпечно", - переконаний він.

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Крім того, політолог вказав на важливість того, щоб "Росія не слідувала політиці підриву можливостей для України на перетворення за допомогою Заходу у відповідальну демократію".

"Легко через короткі військові конфронтації накласти такі високі економічні втрати на Україну, що її зусилля реформувати себе будуть підірвані", - наголосив Бжезінський.