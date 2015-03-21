Кількість жертв терактів у Ємені досягла 150 осіб

Збройні екстремісти стратили понад 25 військовослужбовців, у тому числі офіцерів, в місті Ель-Хаута - найбільшому місті провінції Лахджа на півдні Ємену, передає агентство Sputnik з посиланням на джерело в структурах безпеки країни, пише РИА Новости.

"Бойовики замкнули більше 25 військовослужбовців з числа загальної та спеціальної служб безпеки в одному з будинків у місті Ель-Хаута, після чого стратили їх жорстоким чином", - повідомив співрозмовник агентства.

В п'ятницю низку найбільших міст Ємену накрила хвиля терактів. Зокрема, в мечеті Бадр Аль-Хашуш в столиці республіки Сані терористи-смертники влаштували кілька вибухів. Кількість загиблих досягла 150 осіб. У той же день в місті Саада на півночі країни прогриміли два вибухи, загинули не менше 33 осіб. Відповідальність за атаки в Сані взяли на себе бойовики угруповання "Ісламська держава" (ІГ).

У Ємені зберігається нестабільна ситуація. На півдні країни діє угрупування "Аль-Каїда на Аравійському півострові" (AQAP), в центрі країни тривають зіткнення між шиїтськими бойовиками з руху "Ансар Аллах" (хуситами) і урядовими військами.