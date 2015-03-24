Латвія готується до ідентифікації балістичних ракет

Про це повідомляє видання LSM з посиланням на Міністерство оборони Латвії.

У липні 2014 року уряд вирішив виділити на розвідку і спостереження за повітряним простором, а також на протиповітряну оборону (ППО) додатково 158 млн євро. На ці кошти планується придбати сенсори для спостереження за повітряним простором, радіолокатори, індивідуальні системи ППО і зброю.

Передбачається також модернізувати системи, оснастити ними патрульні кораблі, і навчити військових використання нової техніки. У 2016 році планується розпочати процес закупівлі систем спостереження за повітряним простором і ППО, а також будівництво інфраструктури у відповідності з прийнятими рішеннями.

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Продовжиться також робота над проектом, який забезпечить також спостереження за об'єктами, які летять низько, і контроль в тих зонах, де діючі радіолокатори зараз його не забезпечують.

На початку року вищі посадові особи держави вирішили з урахуванням геополітичної ситуації збільшити оборонний бюджет Латвії до 2% ВВП до 2018 року, а не до 2020, як планувалося раніше.

Розвиваючи систему спостереження за повітряним простором, Латвія враховує вимоги НАТО.