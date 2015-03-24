США випробували міжконтинентальну балістичну ракету

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство AP.

"Запуск ракети проведений о 3:36 ранку за місцевим часом з військово-повітряної бази Ванденберг (округ Санта-Барбара), - зазначає агентство. - Ракета не несла заряду".

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За словами полковника Кіта Блелтса, "завдання тесту полягала в тому, щоб отримати технічні дані для проведених і планованих робіт із модифікації сімейства ракет Minuteman.