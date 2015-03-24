США випробували міжконтинентальну балістичну ракету
05:01, 24 березня 2015Світ
2516 0
ВПС США провели в Каліфорнії випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III
США випробували міжконтинентальну балістичну ракету / gunm.ru
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство AP.
"Запуск ракети проведений о 3:36 ранку за місцевим часом з військово-повітряної бази Ванденберг (округ Санта-Барбара), - зазначає агентство. - Ракета не несла заряду".
Читайте такожЛатвія готується до ідентифікації балістичних ракет
За словами полковника Кіта Блелтса, "завдання тесту полягала в тому, щоб отримати технічні дані для проведених і планованих робіт із модифікації сімейства ракет Minuteman.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter