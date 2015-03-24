Уряд Німеччини створив кризовий штаб щодо катастрофи літака Germanwings

За словами федерального міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, уряд Німеччини перебуває у тісному контакті з французькою владою, повідомляє DW.DE. Німецький міністр зазначив, що він уже зв’язався з французьким колегою Лораном Фабіусом. Обидві сторони тісно співпрацюватимуть, додав міністр.

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Прем’єр-міністр Франції Мануель Вальс заявив в свою чергу, що не виключена жодна гіпотеза щодо причини катастрофи лайнера. "Наразі не можна виключати жодної гіпотези", - сказав Мануель Вальс, виступаючи у французькому парламенті.

Як повідомлялося, усі 150 людей, які перебували на борту літака Airbus A320, що упав у французьких Альпах, загинули. "Тих, хто вижив, немає", - заявив заступник міністра транспорту Франції Алан Відалі. Встановлено, що серед загиблих 67 німців.