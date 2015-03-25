Влітку розпочнуться зйомки нового сезону культового серіалу "Секретні матеріали"
Через більш ніж десятиліття після закінчення культового серіалу "Секретні матеріали" Fox повертає його на екрани
Телекомпанія сьогодні офіційно заявила про зйомки нового сезону з шести епізодів, передає Еспресо.TV з посиланням на Buzzfeed.
Творцем і продюсером нових серій стане Кріс Картер, який працював над "Секретними матеріалами" в минулому, на головні ролі агентів Дани Скаллі і Фокса Малдера повернуться Джилліан Андерсон і Девід Духовни.
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"Я думаю про це як про 13-річну рекламну паузі. Хороша новина в тому, що світ за цей час став набагато дивнішим, тож саме час розповісти ці шість історій", - повідомив Картер в офіційній заяві.
Повідомляється, що робота над продовженням почнеться цього літа, дата виходу нових епізодів в ефір поки невідома.