Влітку розпочнуться зйомки нового сезону культового серіалу "Секретні матеріали"

02:07, 25 березня 2015
Світ
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Через більш ніж десятиліття після закінчення культового серіалу "Секретні матеріали" Fox повертає його на екрани

Fox

Телекомпанія сьогодні офіційно заявила про зйомки нового сезону з шести епізодів, передає Еспресо.TV з посиланням на Buzzfeed.

Творцем і продюсером нових серій стане Кріс Картер, який працював над "Секретними матеріалами" в минулому, на головні ролі агентів Дани Скаллі і Фокса Малдера повернуться Джилліан Андерсон і Девід Духовни.

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"Я думаю про це як про 13-річну рекламну паузі. Хороша новина в тому, що світ за цей час став набагато дивнішим, тож саме час розповісти ці шість історій", - повідомив Картер в офіційній заяві.

Повідомляється, що робота над продовженням почнеться цього літа, дата виходу нових епізодів в ефір поки невідома.

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