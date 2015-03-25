Саудівська Аравія стягує війська до кордону з Єменом

Саудівська Аравія стягнула великі військові сили до кордону з Єменом, що може означати готовність королівства до втручання в громадянський конфлікт у цій країні, розповіли Reuters джерела в уряді США, передає «Дождь».

Перекидання військ до єменського кордону почалося на тлі просування повстанців-хоуситів, які захопили столицю країни Сану і місто Таїз в центральній частині держави.

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Повстанців-шиїтів підтримує влада Ірану, який вважається основним суперником сунітської Саудівської Аравії в боротьбі за вплив у регіоні. У зв'язку з цим співрозмовники Reuters побоюються, що в Ємені може початися затяжна «опосередкована війна» (proxy war), в якій ці дві держави будуть вирішувати долю регіону.

Зараз президент Ємену Абд Раббо Мансур Хаді, якого підтримують саудити, ховається в портовому місті Аден. Він вже звернувся до ООН із закликом встановити безпілотну зону і допомогти його військам повернути контроль за територією країни.

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Бойові дії в Ємені почалися ще в 2011 році, проте різко загострилися за останні півроку. Конфлікт триває, незважаючи на неодноразові укладення мирних угод.