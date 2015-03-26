Другий пілот літака А320, що розбився у Франції, міг страждати на депресію - ЗМІ

Про це повідомив журналістам глава правління Lufthansa Карстен Шпор, повідомляє РИА Новости з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Відзначається, що причини, за якими льотчик переривав навчання, Шпор не розкрив.

Однак, як пише газета з посиланням на матір однокласниці Лубітца, він, можливо, страждав депресією.

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"Це був хороший хлопець, - сказала жінка виданню, з хорошої сім'ї". За її словами, кілька років тому Лубітц розповів її дочці, що перервав навчання.

"Очевидно, у нього було перевтома, депресія", - сказала жінка. Її дочка розмовляти з журналістами відмовилася.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що чоловік жив з батьками в містечку Монтабаур на заході Німеччини (земля Рейнланд-Пфальц), також у нього була прописка в Дюссельдорфі. Пілот налітав 630 годин і почав працювати в Germanwings в 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, раніше Глава Lufthansa заявив, що другий пілот лайнера A320 був повністю готовий до польотів.