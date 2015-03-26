Глава Lufthansa заявив, що другий пілот лайнера A320 був повністю готовий до польотів

Другий пілот літака А320, що зазнав аварії на півдні Франції, пройшов навчання, успішно впорався з усіма випробуваннями і був повністю готовий до польотів.

Про це заявив голова правління авіакомпанії Lufthansa Карстен Шпор, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами глави Lufthansa, він шокований заявою французького прокурора про те, що другий пілот Андреас Лубітц навмисно розбив літак.

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Карстен Шпор заявив, що авіакомпанія дуже серйозно підходить до відбору кадрів і у них не було ніяких підстав вважати, що Андреас Лубітц здатний на такий крок.

Однак, зі слів Шпора, пілоти під час щорічного медогляду не проходять жодних психологічних тестів.