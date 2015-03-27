Путін збирає Радбез РФ на оперативну нараду
02:52, 27 березня 2015Світ
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Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю проведе оперативну нараду з постійними членами Радбезу РФ.
REUTERS
Про це повідомив журналістам його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.
Традиційно в оперативних нарадах РБ беруть участь прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, спікери парламенту Валентина Матвієнко і Сергій Наришкін, секретар Радбезу Микола Патрушев і його заступник Рашид Нургалієв, міністри внутрішніх справ Володимир Колокольцев, закордонних справ Сергій Лавров і оборони Сергій Шойгу, глава ФСБ Олександр Бортніков, директор СЗР Михайло Фрадков і постійний член РБ РФ Борис Гризлов.
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Тема України і ситуація на Донбасі стають основними на засіданнях Радбезу РФ.
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