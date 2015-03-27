Путін збирає Радбез РФ на оперативну нараду

Про це повідомив журналістам його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

Традиційно в оперативних нарадах РБ беруть участь прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, спікери парламенту Валентина Матвієнко і Сергій Наришкін, секретар Радбезу Микола Патрушев і його заступник Рашид Нургалієв, міністри внутрішніх справ Володимир Колокольцев, закордонних справ Сергій Лавров і оборони Сергій Шойгу, глава ФСБ Олександр Бортніков, директор СЗР Михайло Фрадков і постійний член РБ РФ Борис Гризлов.

Читайте такожПутін вимагає від ФСБ не пускати назад російських бойовиків з "гарячих точок"

Тема України і ситуація на Донбасі стають основними на засіданнях Радбезу РФ.