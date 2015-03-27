Пілот А320 лікувався у клініці на півдні Франції, але не від депресії

Про це заявила офіційний представник медичного закладу Сюзанне Допхайде, передають РИА Новости.

"Другий пілот мав контакти з університетською клінікою, однак він проходив тут лікування не від депресії", - заявила Допхайде. Вона додала, що найближчим часом клініка зробить заяву для преси.

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За даними слідчих, пілот рейсу 4U9525 Патрік Зонденхаймер вийшов з кабіни пілотів на кілька хвилин в туалет. Знову відкрити двері кабіни пілотів йому не вдалося, так як вона виявилася заблокована зсередини. Командир наполегливо просив свого колегу - другого пілота Лубітца - відкрити йому двері.

Поки другий пілот маневрував літак до землі з незрозумілих причин, командир екіпажу використав сокиру, щоб зламати двері і запобігти авіакатастрофі, однак зробити цього не зміг.