Столтенберг: НАТО вважає Крим частиною України
22:23, 27 березня 2015Світ
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енеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв`ю журналу Maclean, сказав, що Крим був незаконно анексований.
REUTERS
Про це повідомляє Газета.Ru.
«НАТО надає значну політичну і практичну підтримку для України. Сильна політична підтримка для України означає, що ми захищаємо її суверенітет і територіальну цілісність, і ми хочемо висловити тверде переконання, що Крим був незаконно анексований. Це не частина Росії, це частина України. Ми не визнаємо незаконну і нелегітимну анексію Криму», - також заявив Столтенберг.
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