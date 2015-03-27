Столтенберг: НАТО вважає Крим частиною України

22:23, 27 березня 2015
Світ
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енеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв`ю журналу Maclean, сказав, що Крим був незаконно анексований. 

REUTERS

Про це повідомляє Газета.Ru.

«НАТО надає значну політичну і практичну підтримку для України. Сильна політична підтримка для України означає, що ми захищаємо її суверенітет і територіальну цілісність, і ми хочемо висловити тверде переконання, що Крим був незаконно анексований. Це не частина Росії, це частина України. Ми не визнаємо незаконну і нелегітимну анексію Криму», - також заявив Столтенберг.

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