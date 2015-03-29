Слідчим вдалося відновити ДНК 78 жертв авіакатастрофи аеробуса A320

Слідчі, які проводять ідентифікацію останків пасажирів авіалайнера компанії Germanwings, що розбився в Альпах, заявили, що їм вдалося відновити ланцюжки ДНК 78 жертв катастрофи, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Отримані зразки потім порівняють із ДНК родичів пасажирів і членів екіпажу.

Всього на борту літака на момент катастрофи перебували 150 осіб.

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За словами слідчих, літак на великій швидкості врізався в гору, а тому доводиться проводити ідентифікацію лише за розрізненими фрагментами тіл.

Раніше представники французької прокуратури заявили, що другий пілот Андреас Любіц, узявши керування на себе, "навмисно зруйнував літак".