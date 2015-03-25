В Іспанії родичі 32 жертв авіакатастрофи в Альпах здали зразки ДНК
Іспанська поліція зібрала зразки ДНК у представників 32 родин, чиї родичі загинули в авіакатастрофі Airbus A320
Про це повідомляє іспанське видання Europa press, пише Газета.Ru
Як пояснило джерело в каталонській поліції, зразки ДНК були взяті у родичів пасажирів рейса в кризовій кімнаті другого терміналу аеропорту Ель-Прат-де-Барселона.
Зібрані біологічні зразки будуть передані французькій владі, яка організувала операцію зі збору тіл загиблих у місці катастрофи лайнера у Французьких Альпах.
Родичі загиблих в авіакатастрофі у Франції зібралися в аеропорту Барселони.
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Водночас, як повідомляють ЗМІ, рятувальники на ніч призупинили пошуки в районі катастрофи А320. За словами представника жандармерії, підполковника Жан-Марка Менішіні, польоти вертольотів в районі катастрофи перервані з настанням темряви і поновляться в середу.
Нагадаємо, літак А320, що летів з Іспанії в ФРН, розбився у вівторок у французьких Альпах.
На борту лайнера перебували 144 пасажири і шість членів екіпажу. За даними ЗМІ, на борту літака перебували 16 німецьких школярів. Українців серед загиблих у катастрофі літака у Франції немає.