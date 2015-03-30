Столицю Литви назвали найдешевшим європейським містом для туристів

Столицю Литви Вільнюс назвали найдешевшим для туристів містом Європи. Про це повідомляється на сайті британської поштової служби Post Office, передає Lenta.ru.

Компанія провела дослідження, за результатами якого з'ясувалося, що провести вихідні у Вільнюсі можна в середньому за 100 євро. Друге місце в рейтингу зайняв Будапешт (119,77 євро), третє - Рига (120,39 євро).

При складанні рейтингу автори враховували вартість двох ночей у тризірковому готелі, трансферу з аеропорту, вечері з вином, екскурсій і транспорту в місті.

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Найдорожчим європейським містом був названий Стокгольм. Щоб провести вихідні в столиці Швеції мандрівникові в середньому може знадобитися понад 310 євро.

Повний рейтинг вартості відпочинку в європейських містах виглядає так:

1. Вільнюс, Литва: 100,04 євро

2. Будапешт, Угорщина: 119,77 євро

3. Рига, Латвія: 120,39 євро

4. Таллінн, Естонія: 131,28 євро

5. Афіни, Греція: 131,35 євро

6. Дубровник, Хорватія: 139,83 євро

7. Прага, Чеська Республіка: 141,24 євро

8. Лісабон, Португалія: 141,37 євро

9. Краків, Польща: 144,96 євро

10. Страсбург, Франція: 169.60 євро

11. Мадрид, Іспанія: 179,94 євро

12. Берлін, Німеччина: 179,95 євро

13. Стамбул, Туреччина: 182,91 євро

14. Відень, Австрія: 184,84 євро

15. Брюссель, Бельгія: 193,14 євро

16. Белфаст, Північна Ірландія: 198,10 євро

17. Единбург, Шотландія: 210,75 євро

18. Дублін, Ірландія: 238,99 євро

19. Венеція, Італія: 240,51 євро

20. Барселона, Іспанія: 242,97 євро

21. Париж, Франція: 261,39 євро

22. Лондон, Англія: 266,65 євро

23. Копенгаген, Данія: 269,78 євро

24. Рим, Італія: 276,83 євро

25. Амстердам, Нідерланди: 288,66 євро

26. Стокгольм, Швеція: 311,01 євро