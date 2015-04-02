Друзям Путіна дозволили не декларувати свої доходи - Gazeta Wyborcza

Керівники великих державних акціонерних компаній, таких як "Газпром" і "Роснефть" не будуть декларувати свої доходи і майно.

Тим самим друзі президента Володимира Путіна відмовляються виконувати його розпорядження від 8 липня 2013 року про обов'язкове подання декларацій для державних чиновників.

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Про це сьогодні пише Gazeta Wyborcza, нагадуючи, що два роки тому частина російських багатіїв на державних посадах послухала наказ президента і повідомила державі про свої доходи, а також про доходи дітей і дружин, повідомляє ZN.

Але керівники державного бізнесу найвищого рангу, такі як керівники концернів "Газпром", "Роснефть" і РЖД, звітувати не будуть.

Голова останньої з державних компаній Володимир Якунін відкрито заявив, що народ дізнається про його стан "тільки через його труп". Таким чином, Путін втягнув себе в боротьбу з близьким другом, під пильним оком якого потяги ходять рідше, перевозять товарів менше, а черги в касах стали коротшими.

В цей же час, ЗМІ пишуть про те, що Якунін побудував собі палац поблизу Москви, в якому є навіть окрема кімната для зберігання виробів з хутра. Видання пише, що Путін в цьому протистоянні з Якуніним, очевидно, програв.

Уряд Росії оголосив, що такі як він не зобов'язані декларувати свої доходи, а звітувати перед росіянами повинні тільки чиновники на чолі компаній, які на 100% належать державі.

А акціонерні підприємства, такі як "Газпром", "Роснефть" і залізниця "стали приватним бізнесом".

Західні ЗМІ неодноразово писали про протистояння всередині оточення президента Росії. Зокрема, видання The Guardian писало, що Путіну доведеться вибирати між Кадировим і друзями-силовиками.