Bloomberg: Путін знає, що йому загрожує "м'який" палацовий переворот

Ейфорія, яка спостерігалася серед росіян після анексії Криму, короткочасна. Раніше президент Росії Володимир Путін перехитрив ліберальний Захід, який був більше зацікавлений у запобіганні конфліктів.

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"Півтора року тому ейфорія змінилася панікою", - йдеться в статті. Відчайдушний підвищення ставок Центральним банком країни тільки прискорило крах. Економіка Росії, згідно з прогнозами, скоротиться на 5% в 2015 році, якщо ціни на нафту залишаться на нинішньому низькому рівні. Раніше азартна гра Путіна полягала в тому, що він міг витримати економічні витрати в ім'я своєї зовнішньої політики авантюризму. Але нинішню азартну гру він програв.

Зараз становище Путіна залежить від того, наскільки безжально він готовий "загасити" інакомислення. Але зараз існує загроза його правлінню, через що він може відмовитися від курсу нинішньої політики.

За нинішніх несприятливих економічних факторах Путіну буде куди складніше, ніж раніше, переконати росіян прийняти матеріальні нестатки. Занадто багато російських громадян звикли до покупок імпортних товарів і подорожей за кордон.

Як йдеться у публікації, проблема не в тому, що зараз низькі ціни на нафту "б'ють" по російській економіці. "Проблема в тому, що у Росії економічна модель була хворий задовго до того, як ціни на нафту почали падати і Захід увів санкції", - зазначає Яффа.

Росія стоїть на шляху куди більш драматичного сценарію розвитку подій, ніж криза 1998 року. Зараз фінансові ринки втрачають довіру до Росії.

"На даний час Путін буде змушений використовувати всі можливості державного пропагандистського апарату, щоб переконати російський народ, що джерелом всього цього економічного "горя" не є його власна політика, а мерзенний умисел Заходу", - йдеться в статті.

Як наголошується, Путін знає, що найбільша загроза для його правління походить не від вулиць, а від його воріт його "палацу". Верхівка еліти може через "м'який" переворот замінити його на більш прийнятну фігуру. І такий сценарій є більш ймовірним, ніж акції протесту опозиції.

"Знаючи ці небезпеки, інстинкти Путіна параної і самозбереження, швидше за все, штовхнуть його на "перезавантаження"", - йдеться у публікації. Не дивно, що в період падіння економіки, його близькі друзі зуміли зберегти доступ до "щедростям" держави: компанії Аркадія Ротенберга і Геннадія Тимченко отримали більше державних контрактів в цьому році, ніж у минулому.

Путін часто любить у своїх виступах повертатися до героїчного досвіду росіян, які пережили труднощі і понесли жахливі втрати під час Другої світової війни. "Але зараз інші часи, з іншими цінностями та іншими матеріальними втратами", - вважає автор. Він наводить цифри дослідження "Левада-Центру", згідно з яким стверджується, що лише 6% росіян готові були терпіти скорочення особистих витрат із-за політики Росії по відношенню до України. І 30% респондентів кажуть, що підтримують перебування російських військ в Україні, на противагу 74 % в кінці весни.

Видання припускає, що нинішнє положення справ може стримати авантюризм російського президента. "Він, можливо, вже відчував, що він перевищив свої можливості в Україні", - йдеться у публікації.

Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно заявляв, що Донбас має залишатися у складі України. Іншими словами, нинішні економічні труднощі Путіна можуть переформатувати його войовничість в якийсь компроміс.

Видання нагадує про одну історію з біографічної книги про Путіна. У дитинстві він побіг за пацюком, та коли загнав її в кут, вона різко на нього накинулася. Тоді він добре усвідомив, що значить бути загнаним у кут.