Озвучені можливі причини катастрофи траулера "Далекий Схід"

Про це повідомив міністр спеціальних програм Камчатського краю Сергій Хабаров, інформує Новое Время з посиланням на місцеве агентство КамИнформ.

За його словами, у момент трагедії рибалки піднімали невід вагою до 100 тонн.

"Можливо, були допущені помилки, що і призвело до трагедії", - сказав він, підкресливши, що це "всього лише версія".

Розглядається і інша версія - судно могло наштовхнутися на дрейфуючу крижину, отримати пробоїну і піти на дно. Цього не виключили в МНС.

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Камчатське видання Кам24 зв'язалося по супутниковому телефону з капітаном судна "Герої Даманського" Олегом Давидовим, який бере участь в рятувальній операції. За його словами, траулер затонув рано вранці, "у сутінках, в темряві", в погану погоду: "сніг, вітер, хвиля два з половиною-три метри".

Давидов розповів, що його судну вдалося врятувати чотирьох моряків з «Далекого Сходу», які розповіли, що судно накренилося дуже швидко. "Затоплення судна почалося через корму - тобто воно тонуло носом догори", - підкреслив співрозмовник видання. Він додав, що капітана траулера "немає ні серед мертвих, ані серед живих", проте пошуки поки тривають.

Великий автономний морозильний траулер "Далекий Схід" затонув рано вранці 2 квітня. За останньою інформацією, знайдені тіла 54 загиблих. Відповідно до суднової ролі, на борту БАТМа Далекий Схід було 132 людини. 42 людини - громадяни М'янми, четверо представляли Україну, троє з Литви, п'ять чоловік приїхали в екіпаж з Вануату, решта з Росії. Кого вдалося врятувати, невідомо. Судно було приписано до порту Невельськ.