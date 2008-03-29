Авіакатастрофа у Канаді: загинули керівники A.D. Williams Engineering

Жертвами аварії одномоторного літака PA-46 Piper на заході Канади стали п`ятеро людей.

Як повідомляє Lenta.ru, літак, що вилітав з Едмонтона до Вінніпега, зник з екранів радарів незабаром після зльоту близько 9.00 за місцевим часом (17.00 вчора за київським). Уламки літака були знайдені Канадською кінною поліцією за декілька годин після повідомлення про втрату зв`язку з пілотом.

За словами джерела, ніхто в катастрофі не вижив. Як розповів представник компанії-власника літака A.D. Williams Engineering, на борту знаходилися члени керівництва компанії, які прямували до Вінніпега для ведення ділових переговорів.

Сам глава компанії A.D. Williams Engineering загинув близько п`яти місяців тому в схожій авіакатастрофі.