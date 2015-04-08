Пожежа на російському атомному підводному човні повністю згашена
00:29, 08 квітня 2015Світ
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Осередки загорання і задимлення на атомному підводному човні "Орел", який загорівся у вівторок вдень в Центрі судноремонту "Звездочка" (м. Сєвєродвінськ), повністю ліквідовані.
Пожежа на російському атомному підводному човні повністю погашено / ТАСС
Про це повідомив офіційний представник верфі Євген Гладишев, передає ТАСС.
"Загоряння гумової ізоляції в районі баластної цистерни в просторі між легким і міцним корпусом кормової частини підводного човна повністю ліквідовано", - сказав він.
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Мінпромторг РФ спільно з Міноборони Росії створили міжвідомчу комісію з розслідування обставин надзвичайної події й визначення розмірів збитків.
Боєзапасу та паливно-мастильних матеріалів на борту човна не було, реакторні установки розхолоджені і виведені з дії. В результаті події загрози екологічного та радіаційного зараження немає.
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