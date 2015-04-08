Пожежа на російському атомному підводному човні повністю згашена

Про це повідомив офіційний представник верфі Євген Гладишев, передає ТАСС.

"Загоряння гумової ізоляції в районі баластної цистерни в просторі між легким і міцним корпусом кормової частини підводного човна повністю ліквідовано", - сказав він.

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Мінпромторг РФ спільно з Міноборони Росії створили міжвідомчу комісію з розслідування обставин надзвичайної події й визначення розмірів збитків.

Боєзапасу та паливно-мастильних матеріалів на борту човна не було, реакторні установки розхолоджені і виведені з дії. В результаті події загрози екологічного та радіаційного зараження немає.