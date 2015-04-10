У Литві почалися спільні з США військові навчання

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за даними Міністерства оборони Литви, у навчаннях беруть участь близько 150 американських військовослужбовців, які прибули з постійних місць дислокації в США й Німеччині. Військові привезли з собою близько 20 транспортних засобів, у тому числі п'ять найсучасніших танків М1А2 "Абрамс".

Американська військова техніка прибула до Литви кілька тижнів тому. Ці навчання є частиною програми НАТО із забезпечення безпеки балтійських союзників, повідомив журналістам міністр оборони Литви Юозас Олекас, який побував на полігоні

Читайте такожТренування військової бригади Польщі, України та Литви стартують найближчим часом - президент"Присутність американців вселяє нам відчуття додаткової безпеки. Але ми, звичайно, повинні виконувати свою домашню роботу: розширити полігон, щоб можна було ще ефективніше використовувати всю цю техніку", - заявив міністр.

Із початком військового конфлікту в Україні кількість військової техніки НАТО в Литві збільшилася. Країни Балтії стурбовані подіями на сході України й побоюються можливої агресії з боку Росії.