Ангела Меркель відзначає день народження в колі ”вісімки”

За столом переговорів на робочому засіданні саміту "великої вісімки" почала з ранку відзначати свій день народження федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель - сьогодні їй виповнюється 52 роки. Перед початком зустрічі президент Росії особисто привітав німецьку колегу і від імені присутніх вручив їй подарунок - палехське панно.

Слова поздоровлення від працівників протоколу Ангела Меркель почула і на під`їзді до Константинівського палацу, де проходить засідання. "З днем народження!" - перекрикували шум дощу російські журналісти. "Спасибі", - посміхнувшись, відповіла вона по-російськи.

"Фрау канцлерін", що віддає перевагу строгому стилю в одязі, не зрадила йому і в день свого народження. Вона приїхала на зустріч в темному брючному костюмі , як, втім, і всі її колеги. Меркель дякувала за поздоровлення, але всім своїм виглядом демонструвала, що не чекає особливої уваги.

Меркель приймає поздоровлення у відсутності її чоловіка - професора хімії Йоахіма Зауера, який вважає за краще, якщо протокол це допускає, не відриватися від своїх серйозних наукових досліджень заради світських обов`язків.

Проте, як розповіло РІА "Новости" джерело з оточення федерального канцлера, приємний сюрприз від Ахіма (так Ангела Меркель називає свого чоловіка) чекатиме іменинницю цього дня удома. До того ж оскільки Ангела Меркель народилася 17 липня 1954 року близько 20:00, а заходи саміту планується завершити в 17:00, рідні і близькі канцлера не пропустять її "народження".

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