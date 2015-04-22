Олланд знову відмовився поставляти Містралі Росії, при цьому пообіцявши повернути гроші

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд на зустрічі з українським президентом Петром Порошенком.

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"Я можу сказати, що поставки Містралів поки неможливі, наскільки я знаю", - сказав французький президент.

При цьому він підкреслив, що Франція відшкодує кошти, якщо не поставить Росії ці вертольотоносці. "Це принцип. Все зрозуміло - так, буде відшкодування", - заявив президент Франції.

"Якщо ви не поставляєте кораблі, то ви повинні відшкодувати гроші. І з паном Путіним ми все розуміємо", - сказав Франсуа Олланд

Як повідомляв УНІАН, контракт на поставку двох вертольотоносців РФ і Франція уклали в 2011 році. Планувалося, що перший корабель надійде на озброєнняросійського флоту в 2014 році. У листопаді 2014 року Франсуа Олланд призупинив процес передачі вертольотоносців.