Франція бере на себе відповідальність за непоставку Росії Містралів

Про це сказав прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс в інтерв'ю польській газеті Wyborcza, передає "ЄвроПравда".

"У листопаді президент страні Франсуа Олланд заявив, що ситуація на сході України не дозволяє постачати Росії Містралі. З тих пір наша позиція не змінилася", - сказав він.

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"Це суверенне рішення, яке прийняла Франція, незважаючи на серйозні фінансові наслідки, при цьому ніякого тиску на нас не чинили. Франція бере на себе відповідальність. Це потрібно враховувати", - зазначив Мануель Вальс.

За його словами, пріоритетом зараз є стабілізація ситуації в Україні згідно з мінськими угодами.

Разом з тим прем'єр заявив, що економічні відносини з РФ дуже важливі для Франції, і "ніхто не зацікавлений в їх деградації та ізоляції Росії". "Санкції не є самоціллю. Це засіб тиску на тих, хто розв'язує війну, однак вони не повинні шкодити звичайним людям", - зазначив Мануель Вальс.