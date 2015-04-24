Російська Дума підтримала збільшення штрафів за екстремізм до мільйона рублів
Держдума РФ прийняла в остаточному читанні законопроект, що встановлює для ЗМІ штрафи у розмірі до мільйона рублів (20 тисяч доларів) за публікацію екстремістських матеріалів.
Тепер законопроект має розглянути Рада Федерації. У разі схвалення верхньою палатою парламенту документ піде на підпис до президента, повідомляє російська служба Бі-бі-сі.
Згідно з законопроектом штрафи за публікацію в ЗМІ матеріалів, що містять публічні заклики до терористичної діяльності або виправдовують тероризм, складуть від 100 тисяч до мільйона рублів.
Читайте такожУ Росії адвоката Савченко перевіряють на екстремізм з-за записів в TwitterОдночасно посилюється відповідальність за виробництво і зберігання екстремістських матеріалів. Покарання за такі правопорушення становитиме мільйон рублів, у той час як зараз штраф становить 100 тисяч рублів.
Законопроект був внесений урядом у грудні 2014 року. У лютому Держдума прийняла його в першому читанні. При цьому було вирішено відмовитися від введення відповідальності за пропаганду насильства та жорстокості.