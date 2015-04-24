Російська Дума підтримала збільшення штрафів за екстремізм до мільйона рублів

Тепер законопроект має розглянути Рада Федерації. У разі схвалення верхньою палатою парламенту документ піде на підпис до президента, повідомляє російська служба Бі-бі-сі.

Згідно з законопроектом штрафи за публікацію в ЗМІ матеріалів, що містять публічні заклики до терористичної діяльності або виправдовують тероризм, складуть від 100 тисяч до мільйона рублів.

Читайте такожУ Росії адвоката Савченко перевіряють на екстремізм з-за записів в TwitterОдночасно посилюється відповідальність за виробництво і зберігання екстремістських матеріалів. Покарання за такі правопорушення становитиме мільйон рублів, у той час як зараз штраф становить 100 тисяч рублів.

Законопроект був внесений урядом у грудні 2014 року. У лютому Держдума прийняла його в першому читанні. При цьому було вирішено відмовитися від введення відповідальності за пропаганду насильства та жорстокості.