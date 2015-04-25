У Польщі помер вцілілий в Освенцимі історик і дипломат Владислав Бартошевский

Про це у своєму Twitter повідомив президент Польщі Броніслав Коморовський, повідомляє Deutsche Welle.

"Помер великий поляк. Це колосальна втрата", - зазначив глава держави.

18-річним підлітком Владислав Бартошевский опинився в Освенцимі, в якому провів 7 місяців і був випущений. Перебуваючи на нелегальному становищі, він працював у Головному штабі Армії Крайової, брав участь у знаменитому Варшавському повстанні, став одним із творців підпільної організації порятунку євреїв "Жегота". Пізніше ізраїльський інститут Яд Ва-Шем присвоїв Бартошевскому звання "Праведник світу".

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У соціалістичній повоєнній Польщі він провів у в'язницях майже 8 років. Двічі - у 1995-му і 2000 - 2001 роках Бартошевский очолював МЗС Польщі. Він чимало зробив для польсько-німецького післявоєнного примирення і створення атмосфери взаєморозуміння між Польщею та Ізраїлем. Для багатьох поляків, зазначає агентство dpa, Владислав Бартошевский був моральним авторитетом.